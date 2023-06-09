Mehmet Şimşek'in 'yol haritasını' yazdı: 'Merkez Bankası’na büyük görev düşüyor'

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "kafasının net olduğunu, bir yol haritası belirlediğini" yazdı.

Selvi, Şimşek için, "Bu kez daha ağır bir yük üstlendi ama bu defa daha kararlı görüyorum. Başarılı olacağı konusunda en ufak bir şüphesi yok. Kimsenin elinde sihirli değnek yok. Ayrıca bizim sihirli değneğe değil, doğru ekonomi politikalarına ihtiyacımız var. Mehmet Şimşek doğru bir isimdi. Uygulayacağı doğru politikalarla başarılı olacağına inanıyorum. Şimşek ne yapacağını biliyor. Zaten bu görevi üstlenmeden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 2,5 saat süren bir brifing verdi. Kafası net. Bir yol haritası var" yorumunu yaptı.

Abdulkadir Selvi, Şimşek'in "yol haritası" hakkında bilgi verdiği yazısında şunları kaydetti:

"1. Ekonomi yönetimini oluşturacak

Merkez Bankası Başkanlığı’na Hafize Gaye Erkan’ın atanmasıyla bu süreç başlayacak. Merkez Bankası, “ekonominin kalecisi” olarak bilinir. Defansı aşsa da topun Merkez Bankası’ndan geçmemesi gerekir. O nedenle yeni ekonomi yönetiminde Merkez Bankası’na çok büyük bir görev düşüyor.

2. Ekonomi Programı

Mehmet Şimşek’in, 'Yol gösterici ilkelerimiz şeffaflık, tutarlılık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik olacaktır' sözü tam da burada anlam kazanacak. Açıklanacak olan ekonomi programı ile yerli ve yabancı yatırımcı önünü görebilecek.

3. Yurtdışı yabancı sermaye

Mehmet Şimşek’in ekonomi yönetimini üstlenmesinden sonra 200 milyon doları aşkın para girişinin olması önemliydi. Piyasalar Şimşek yönetimine kredi açtı. Bu trendin artarak devam etmesi bekleniyor."