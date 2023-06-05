Bloomberg: 'Mehmet Şimşek'in zamana ve Erdoğan'ın desteğine ihtiyacı var'

Bloomberg'de yayımlanan bir değerlendirme yazısında, Mehmet Şimşek'in AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına yer verildi.

Mohamed A. El-Erian imzalı yazıda, Şimşek'in Türkiye'nin mali istikrarı sağlaması adına "ümit verici" açıklamalarda bulunduğuna değinilerek, bunu gerçekleştirmesi için zamana ihtiyacı olduğu ifade edildi.

Şimşek'in bunun için yeterli zamanı sağlayabileceği, ancak bunun garanti olmadığı belirtilen yazıda, programının başarısının piyasaların sabrına, yerel güvene, dış yardıma ve en önemlisi Erdoğan'ın sürekli desteğine bağlı olduğuna işaret edildi.

Şimşek'in "ekonominin rasyonel temellere dönmesi" gerektiğine dair açıklamasının hatırlatıldığı yazıda, "Bu açıklamaların önemli bir ağırlığı var, çünkü kendisi daha önce de Maliye Bakanlığı yapmış biri olarak saygın bir teknokrat. Kendisi bir zamanlar başbakan yardımcısı olacak kadar da güvenilir biriydi" denildi.

Şimşek'in makro istikrara odaklanmasının doğru bir hamle olduğu değerlendirilen yazıda, Şimşek'in de bu alana dönük kapsamlı mali konsolidasyon, büyüme ve üretme odaklı yapısal reformları yürürlüğe sokmayı planladığı ve bunun gerçekleşmesinin yerel ve dış mali piyasaların tanıyacağa süreye bağlı olduğu kaydedildi. Şimşek'in planladığı hamlelerin, "özerk bir Merkez Bankası'nın yeniden inşasının" gerçekleşmesiyle daha etkili olacağı vurgulandı.