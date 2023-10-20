Mehmet Şimşek yine Körfez yolunda: 4 ayda 5'inci ziyaret

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Fransa gezisinin ardından bakanlık koltuğuna oturduğu günden buya sıkı trafik yaptığı Körfez ülkelerine bir kez daha gidecek. Bu, Şimşek'in Haziran ayından bu yana 5'inci Körfez turu olacak.

Şimşek, sosyal medya hesabından, dün gerçekleştirdiği Fransa temaslarına ilişkin paylaşımda bulundu ve rotasının Körfez ülkeleri olduğunu açıkladı.

Bir günlük Fransa ziyaretine çok şey sığdırdığını söyleyen Şimşek, bu kapsamda sabah ilk olarak BNP Paribas'ın Yönetim Kurulu Başkanı Jean Lemierre ev sahipliğinde, Fransa'nın en büyük patronlarının derneği MEDEF üyeleriyle bir araya geldiklerini aktardı.

Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanı Bruno Le Maire ile de ikili ticaret ve karşılıklı yatırımların nasıl artırılacağına yönelik istişarelerde bulunduklarını belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Son olarak dün gece Fransa-Almanya Forumu'nda 70 civarında firmanın CEO-CFO'suna Türkiye'deki yatırım fırsatlarını anlattık.Yatırımcılarla görüşmelerimiz hafta başı Körfez ülkeleri ziyaretlerimizle devam edecek. Ziyaretlerimizin amacı, ülkemizin yeni programını anlatmak, istihdam ve yüksek katma değer sağlayacak kalıcı yatırım çekmektir."

Erdoğan 200 patronu da alıp Körfez'e gitmişti

2023'ün Temmuz ayında Erdoğan 200 patronu da alarak Körfez turuna çıkmıştı. Körfez'den 26 anlaşmayla dönen patronlar, gezi dönüşü yaptıkları açıklamalarda ilişkilerde ''bahar döneminin'' yaşandığını anlatmıştı.

DEİK Başkanı Olpak, ilişkilerde bahar döneminin yaşandığını söylemiş, MÜSİAD Başkanı Asmalı'dan da ''gezi amacına ulaştı'' demişti.

Şimşek’in sıkı Körfez mesaisi

5 Haziran 2023 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğuna oturan Şimşek’in dış kaynak için sık sık Körfez’deki Arap ülkelerinin kapısını çalması dikkat çekici.