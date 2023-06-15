Mehmet Şimşek yarın TÜSİAD ile görüşecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yarın Türkiye Bankalar Birliği (TBB) yöneticileriyle olan toplantısından önce patronlar kulübü TÜSİAD'ın yöneticileriyle bir araya geleceği bildirildi.

Reuters'ın haberine göre Bakan Şimşek, TÜSİAD yöneticileri ile Cuma günü (yarın) görüşecek.

Görüşmeye ilişkin bakanlıktan henüz resmi bir duyuru yayımlanmadı. TÜSİAD'ın yarın Yüksek İstişare Konseyi toplantısını yapacağı biliniyor.

Şimşek'in yarın gün içinde TBB üyesi bankaların genel müdürleri ile bir toplantısı olacak.