Patronlar asgari ücret zammı için de 'teşvik' istedi: Mehmet Şimşek'e sorulacak

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını görüşmek üzere 19 Haziran Pazartesi günü ikinci toplantısını yapacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki ikinci toplantıya, işçileri temsilen Türk-İş, patronları temsilen TİSK heyeti katılacak.

Asgari ücrete yapılacak zam oranına ilişkin farklı iddialar ortaya atılırken bir kulis bilgisi de iktidara yakın Sabah gazetesinden geldi.

Sabah yazarı Dilek Güngör, asgari ücrete yüzde 30 oranında zam için patronların yüzde 6 devlet teşviki istediğini, konunun Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e sunulacağını duyurdu.

Güngör, yazısında şu ifadeleri kullandı:

“İşveren tarafı masaya yüzde 6 teşvik şartını koydu. Yani işveren maliyetinin azaltılması için asgari ücretin yüzde 6’sı oranında destek istiyorlar. Yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan konuyu Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e sunacak. Kabul görürse, masada konuşulan yüzde 30’luk zammın gerçekleşmesi olası görünüyor.

Eğer asgari ücret 11 bin TL olursa, brüt rakam 13 bin 10 TL’ye çıkıyor. (Vergi ve kesintiler eklendiğinde işverene maliyet 15 bin 852 TL’yi buluyor. Sigorta primlerini düzenli ödeyen işverenlere tanınan 5 puanlık prim avantajı dikkate alındığında işveren maliyeti 15 bin 205 TL’yi buluyor) İşverenin işçi başına brüt asgari ücret rakamının yüzde 6’sı oranında istediği teşvik miktarı 780 TL’ye geliyor. İşte kilit nokta burası… Bakalım işverenin teşvik talebi gerçekleşecek mi?”