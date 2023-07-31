Mehmet Şimşek ve Hafize Gaye Erkan patronlarla bir araya geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ile birlikte TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar'ın da aralarında olduğu patron temsilcileriyle görüştü.

AA'nın haberine göre bakanlıktaki görüşmede, "reel sektörün sorunları ve ekonomideki son durum" değerlendirildi.

Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin şunları kaydetti:

"Hazine ve Maliye Bakanı'mız Mehmet Şimşek başkanlığında Merkez Bankası Başkanı'mız Hafize Gaye Erkan ve ekonomi bürokrasisi ile bir araya geldik. Yeni makroekonomi politikaları konusunda istişarelerde bulunduk. Reel sektörümüzün talep ve beklentilerini ilettik."

10haber yazarı Erdal Sağlam, Merkez Bankası yönetiminin TOBB, TÜSİAD, TESK gibi sermaye temsilcileriyle bugün görüşeceğini ve toplantıda patronların ucuz kredi talebini gündeme getireceğini yazmıştı.