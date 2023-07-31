'Erkan ile görüşecek patronlar kamudan ucuz kredi istiyor'

10haber yazarı Erdal Sağlam, Merkez Bankası yönetiminin TOBB, TÜSİAD, TESK gibi sermaye temsilcileriyle bugün görüşeceğini ve toplantıda patronların ucuz kredi talebini gündeme getireceğini yazdı.

Yazısında, patronların krediyle ilgili taleplerinin "düşük faizli ve uzun vadeli krediler" üzerine yoğunlaştığını, bunların da kamu kredileri olabileceğine yer verdi.

Sağlam, TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan dahil Merkez Bankası yönetiminin, toplantıda tam kadro olacağını yazdı.

Patronların tamamının krediler konusunda şikayetçi olduğunu belirten Sağlam, ihracat patronlarına verilen reeskont kredilerinin kapsam alanına girmeyen birçok KOBİ ve esnafın, krediler konusunda en sıkıntılı taraf olduğunu vurguladı.