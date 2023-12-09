Mehmet Şimşek: Programımız başarılı işliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TRT World Forum 2023 kapsamında gerçekleştirilen bir oturumda konuştu.

Uygulanan ''yeni'' ekonomi programından bahseden Şimşek, "2023 yılı bütçe açığının milli gelire oranla yüzde 6'nın altında olmasını bekliyoruz" dedi.

Enflasyonda düşüş için 2024 yılı ortasına işaret eden Şimşek, programın ''olumlu yansımaları'' bulunduğunu savunarak, şu ifadeleri kullandı:

"Sürdürülebilir yüksek büyüme, kalıcı refah artışı ancak ve ancak fiyat istikrarı ile mümkündür. Bu sebeple en temel önceliğimiz enflasyonla mücadeledir. Programız başarılı bir şekilde işliyor. Programın olumlu yansımaları finansal göstergelerin ardından makro göstergelerde de görülmeye başlandı. Büyümede dengelenmeye doğru yol alırken cari açık düşüyor, enflasyonda ivme kaybı var ve rezervlerimiz artıyor. Enflasyondaki eğilim hakkında doğru bilgi veren yıllıklandırılmış çekirdek göstergeler hedeflerimiz ile uyumlu seyrediyor. Enflasyon ile mücadele bir süreç işidir, yıllık enflasyondaki düşüş 2024 yılı ortasından itibaren başlayacak."

Bakan Şimşek, deprem harcamalarının bütçe dengesinde geçici bir bozulmaya yol açtığını belirterek, mali disiplini yeniden sağlayacak gelir ve harcama politikalarını uygulamaya aldıklarını söyledi.

Yabancı yatırımlara ilişkin verileri aktaran Şimşek, ''Ocak-mayıs döneminde 2,9 milyar dolar çıkış olan portföy yatırımlarına, haziran-eylül döneminde 4,9 milyar dolar giriş oldu. Güncel veriler girişin devam ettiğini gösteriyor'' dedi.