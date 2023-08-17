Mehmet Şimşek: Parasal sıkılaşmanın muhtemelen sonuna geldik

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Türkiye Bankalar Birliği Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Büyüme tahminilerini paylaşan Şimşek, ''Yüzde 4,5 seviyesinde bir büyüme bekliyoruz. Politikalarımız uluslararası normlara uygun olacak. Para , maliye ve kredi politikalarımızı hedeflerimizi sağlayacak şekilde oluşturuyoruz, şekillendiriyoruz. Sadeleşme ve sıkılaşma adımları devam edecektir." dedi.

Bakan Şimşek, parasal sıkılaşmanın muhtemelen sonuna gelindiğini belirterek, "Yakınız. Yani 2024'ün ikinci yarısından itibaren bir gevşeme olasılığı artmıştır" diye konuştu.

'Sermaye piyasalarına fon akışı başladı'

Moody's'in Türk bankalarının kredi notunu "negatif"ten "durağan"a çevirdiğini ve Türkiye'nin borçlanma maliyetini gösteren CDS'in 700'lerden 400'lere gerilediğini anımsatan Şimşek, "Sermaye piyasalarına fon akışı başladı. Finansal istikrarı daha da güçlendireceğiz. Uluslararası kredi değerlendirme kuruluşları ülkemiz için daha olumlu perspektif sunmaya başlamış, bir kurum bankacılık sektörümüzün görünümünü durağana yukarı yönlü değiştirmiştir. Sektörün yurt dışı finansmanı geliştirmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Bankalara mesaj verdi

Bankacılık sektörüyle ilgili mesajlar veren Mehmet Şimşek, "Özel bankaların tüketici kredilerine odaklandıkları dönem geride kalmalı. Bu sürdürülebilir değildir, bu konuda özel bankaların haklı gerekçesi de kalmamıştır. Sürdürülebilir büyümenin devamı için reel sektörün finansmana kesintisiz ulaşması önemlidir" diye konuştu.