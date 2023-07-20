Mehmet Şimşek: İhracata maksimum destek sağlayacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "yurtdışından temin ettikleri kaynaklar"a ilişkin yaptığı açıklamada ihracata "maksimum destek" sağlayacaklarını belirtti.
Şimşek Twitter hesabından AA'nın "Merkez Bankası, ihracatçının finansmana erişimini kolaylaştırıyor ve ihracat desteğini artırıyor" şeklindeki haberini alıntıladığı paylaşımında şunları kaydetti:
"Programımızın en büyük önceliklerinden birisi ihracatın güçlü bir şekilde desteklenmesidir. İç talebi dengeleyici tedbirler alırken, ihracata da maksimum destek sağlayacağız.
Yurtdışından temin etttiğimiz kaynakları ihracat ve yatırıma kanalize edeceğiz."