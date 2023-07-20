Erdoğan'a eşlik eden patronlar çok memnun: 'Türkiye, Körfez ülkelerinin üretim üssü olabilir'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez turuna katılan Türkiye sermayesi temsilcileri yapılan anlaşmalardan memnuniyetlerini açıkladı.

AA'nın haberine göre "Türk iş dünyası", 3 ülkede 26 anlaşma imzalarken birçok yeni yatırım konusunda da görüş birliğine vardı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı çok kalabalık bir heyetle 3 ülkede ziyaretlerde bulunduklarını belirterek "Doğrusu ilgi bir hayli fazlaydı. Hem devlet başkanları nezdinde hem de bakanlar nezdinde çok iyi bir alan açıldı. Bu alanı doldurmak biz iş adamlarına düşüyor. Dolayısıyla iş adamları da çok büyük bir ilgi ve teveccüh gösterdi" diye konuştu.

'Türkiye fırsatlar ülkesi'

Katar ile zaten ilişkilerinin hep iyi olduğunu, BAE ile "çok büyük ivmeyle yükselen güzel görüşmeler yapıldığını" dile getiren Asmalı, "özel sektörün de çok ciddi görüşmeler yaptığını" kaydetti.

"Seçimden sonra müthiş bir ivme yakalandı. Dolayısıyla bu oluşan havayı çok iyi değerlendirmeliyiz. Bu gezi bence bu manada da amacına ulaşmıştır" diyen Asmalı "Türkiye'de ciddi bir yatırım yapma iştahı var. Türkiye gerçekten bir fırsatlar ülkesi. Türkiye'nin artık ürünleri bütün dünyada kendisini ispatlamış ve bütün dünyada alıcısı olan ürünler. Dolayısıyla Türkiye, Körfez ülkelerinin bir üretim üssü olabilir" ifadelerini kullandı.

Olpak: Suudi Arabistan ve BAE ile ilişkilerde bahar dönemi

Erdoğan'ın Körfez turu kapsamında Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) kapsayan iş forumları gerçekleştiren Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak da AA muhabirine yaptığı açıklamada, "ülkeler arasında ilişkileri siyasi liderlerin ve devlet başkanlarının belirlediğini, onların açtığı yoldan kendilerinin ilerlediğini" söyledi.

Olpak, Suudi Arabistan ve BAE ile ilişkilerde "bahar döneminin yaşandığını" kaydetti. Olpak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz buraya DEİK olarak ayrı bir uçakla ve 200 iş insanımızla beraber geldik. Bu, iş dünyasının olaya nasıl baktığının da bir göstergesi. Elbette iş forumları, yuvarlak masa toplantıları bunlar bizim açımızdan önemliydi. 3 ülkede de toplantılarımıza ilgili ülkenin bakanlarının kalabalık bir şekilde katılması onların da bu sürece katkısının ne olduğunu gösteriyor. Örnek olarak Abu Dabi'deki iş forumumuzda 4 tanesi bizim bakanımız, 3 tanesi de ev sahibi ülkenin bakanları olmak üzere 7 bakanımız mevcuttu. Bu siyasi iradenin bakış açısını da gösteriyor. Güzel bir tablo."

"Türk özel sektörü"nün toplamda 26 ayrı anlaşma imzaladığını belirten, bu işbirliklerinin resmi anlaşmaların dışında olduğunu söyleyen Olpak anlaşmaların hangi alanlarda yapıldığına ilişkin şunları kaydetti:

"Bu anlaşmalar arasında enerji, sağlık, bilgi teknolojileri, gayrimenkul, gıda var. Sanayi alanındaki yatırımlar söz konusu. Onun dışında güneş enerjisiyle ilgili ve hidrojen alanında yatırımlarla ilgili anlaşmalar var. Gerçekten çok zengin bir anlaşmalar süreci. Bunların yansımalarını da ticari anlamda çok kısa vadede görürüz. Yatırımlar bazındaki sonuçlarını ise bu yılın içerisinde, yani yılın sonuna kadarki bir süreçte alırız ki orta vade için oldukça önemli bir kazanım diye düşünüyorum."

Olpak, 3 ülkedeki iş dünyasının Türkiye'ye ilgisinin ve Türkiye'ye yatırım yapma niyet ve iştahının net olduğunu kaydederek, "Tabii bundan sonraki adımlar, karşılıklı olarak atılacak adımlardaki detaylarda gizlidir. İştahı çok sıcak gördük. Bu hem Türk tarafında vardı, onlarda da net bir şekilde ortadaydı." diye konuştu.

'Pastadan pay almak için bize düşen ne görev varsa yapıyoruz'

Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nane ise bu ülkelerin yurt dışında yaptıkları yüksek yatırım nedeniyle ziyaretin büyük önem arz ettiğini vurguladığı açıklamasında, "Bizler bu tür misyonlara katılarak ülkemizin hem tanıtımını yapıyoruz, hem de bu pastadan pay almak için bize düşen ne görev varsa yapıyoruz. Yani ben bunu bir yerde ülkemiz için yapılmış bir askerlik, yeni bir askerlik olarak tanımlıyorum" diye konuştu.

Nane, ülkeye gelebilecek her bir yatırımın "istihdam ve refaha katkı" manasına geldiğini iddia ederek, "Bu üç ülkeden önümüzdeki dönemde çok büyük yatırımlar gelecek. Bunun en güzel örneği Abu Dabi ile yapılan 50,7 milyar dolarlık anlaşma. Bunun eş zamanlı olarak Katar ve Suudi Arabistan ile de ön çalışmaları yapıldı" ifadelerini kullandı.