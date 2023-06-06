Mehmet Şimşek iddiası: Bu şekilde ne kadar giderse gidecek, izin vermeyeceğim

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay, bugünkü yazısında Mehmet Şimşek'e ilişkin iddialarda bulundu.

"Seçimden önce çok uğraşıldı, kabul etmedi. Şimşek, çevresiyle şu değerlendirmeyi paylaşmış" diyen Balbay, şu aktarımı yaptı:

“Cumhurbaşkanı ısrar ediyorsa, daha fazla direnemiyorsunuz. Önümüz yerel seçim, popülist politikalar uygulamak isteyecekler. Ben de izin vermeyeceğim. Bu şekilde ne kadar giderse gidecek...”

Şimşek’in devir teslimde söyledileri yukarıdaki kulis bilgisini doğruluyor... Şimşek, “Rasyonel zemine geri dönülecek” derken her şeyi özetlemiş oldu.

Erdoğan, ekonominin yönetim vitrininde Şimşek’i göstererek dış dünya ile yeni bir bağlantı kurmaya çalışacak."