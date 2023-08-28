Mehmet Şimşek: İç talep yavaşlayacak

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile 11 banka arasında imzalanan yeni kredi paketine ilişkin bir mesaj paylaşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek iç talebin yavaşlayacağı bir döneme girileceğini belirtti.

X (eski adıyla Twitter) sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Şimşek "Bugün Ziraat Bankası liderliğinde ihracatçılarımıza ilave 1 milyar dolarlık ihracat kredi paketini devreye sokan bankalarımızı tebrik ediyorum. Kalıcı refah artışı için ihracatı önceliklendirmeye devam edeceğiz." diye belirtti.

Şimşek mesajının devamında "2024 yılında dezenflasyon ve ekonomide yapısal dönüşüm hız kazanacak. İç talebin yavaşlayacağı bir döneme gireceğiz. Firmalarımızın üzerine düşen ise ihracatı önceliklendirmek." ifadelerini kullandı.