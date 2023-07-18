'Mehmet Şimşek düşüncelerini Erdoğan'a kabul ettirmekte zorlanıyor'

10Haber yazarı Barış Soydan, ekonomi yönetimine dair edindiği kulis bilgilerini paylaştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in düşüncelerini AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kabul ettirmekte zorlandığını, Merkez Bankası yönetiminin ise sessiz kalarak Şimşek'i yalnız bıraktığını söyledi.

Barış Soydan, kulis bilgisinde şunları söyledi:

'Mehmet Şimşek düşüncelerini kabul ettirmekte zorlanıyor'

"(...) Bu durumun işaret ettiği şeyi yorumlamadan önce faiz kararlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kısıtlayıcı tavrının devam ettiği, Şimşek'in düşüncelerini kabul ettirmekte zorluk çektiği ve bu arada Merkez Bankası yönetiminin de sessiz kalarak Şimşek'i yalnız bıraktığına dair kulis bilgilerini paylaşayım.

'Para politikası tarafındaki kısıtlar mali politikalar cephesinde sert tedbirler alınmasına yol açıyor'

Duyumlara göre bu haftaki toplantı öncesinde de bu durum devam ediyor. Para politikası tarafındaki kısıtlar bu kez mali politikalar cephesinde daha sert tedbirler alınmasına yol açıyor. Toplumda adeta infiale yol açan son zamların çok sert olmasının en temel sebeplerinden biri faiz kararları konusunda ekonomi yönetiminin alanının son derece kısıtlı olması.

Burada bir parantez açıp, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Körfez ziyaretinin olası sonuçlarına dair de bir not düşmek isterim. Şimşek’in göreve geliş sürecinde küresel finans merkezleriyle var olduğu iddia edilen bağlantılarının kaynak girişinde etkili olacağı söyleniyordu. Aslında kişisel ilişkilerin ülkeler arası ilişkilerde çok fazla etkili olması beklenemez.

'İktidar çevrelerinde hayal kırıklığı oluşmaya başladı'

Ama Şimşek'e dair böyle bir beklenti sadece piyasada değil iktidarda da oluşmuştu. Var olduğu söylenen ilişkilerden bugüne kadar bir sonuç çıkmamasının iktidar çevrelerinde yavaş yavaş bir hayal kırıklığı oluşturmaya başladığı yine konuşulanlar arasında. (...)"