Mehmet Şimşek: BAE'nin Türkiye'ye devam eden güçlü desteği için minnettarız

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile imzalanan 50,7 milyar dolar değerindeki anlaşmaya ilişkin 'BAE'nin Türkiye'ye devam eden güçlü desteği için minnettarız' açıklamasını yaptı.

Şimşek sosyal medya hesabından İngilizce olarak yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bugün, BAE ile Türkiye arasındaki bağları daha da güçlendirmek için toplam 50,7 milyar ABD doları değerinde çok sayıda stratejik anlaşma ve Mutabakat Zaptı'nın imzalanmasına tanık olduk.

İhracat finansmanı, deprem tahvilleri, enerji, savunma, altyapı, teknoloji ve bankacılık dahil olmak üzere bir dizi sektördeki anlaşmalar, BAE'nin programımıza olan güvenini yansıtıyor.

BAE'nin Türkiye'ye devam eden güçlü desteği için minnettarız."