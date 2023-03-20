'Mehmet Şimşek AKP Genel Merkezi'nde'

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, Eski Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'i AKP Genel Merkezi'ne davet ettiği, Şimşek'in bu akşam AKP Genel Merkezi'ne gittiği ileri sürüldü.

HaberTürk muhabiri Esra Nehir, Mehmet Şimşek'in akşam saatlerinde AKP Genel Merkezi'ne gittiğini aktardı.

Reuters haber ajansı geçtiğimiz günlerde yayımladığı bir haberinde Erdoğan'ın tekrar seçilmesi durumunda AKP'nin "yeni ekonomi modeli"ni terk edeceğini ve ekonominin başına Mehmet Şimşek'i getirmeyi hedeflediğini öne sürmüştü.