Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan tarikat yurdunda çalışan İhsan Güney, Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 1. sınıf öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul'u "Deccal'i vurdum" diyerek vahşice katletmişti.

Konuya dair "Mehmet Sami'nin Katilini Tanıyoruz!" başlığıyla açıklama yapan Türkiye Komünist Gençliği, "Sıra arkadaşımızın katillerinden hesap sormak için tarikatların ve cemaatlerin kökü kazınmalıdır. Öğrencilerin karanlık yapıların yurtlarına mahkum edilmediği, laik, eşit ve özgür bir ülke için mücadeleye..." ifadelerini kullanarak, mücadele çağrısında bulundu.

Türkiye Komünist Gençliği'nin açıklaması şöyle: