Mehmet Metiner'den Aslı Baykal'a davet: 'AK Parti'ye yakışır'

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın seçim kararını imzalamasıyla Türkiye seçim sürecine girerken, siyaset kulisleri de hareketlendi. Yeni Şafak yazarı ve eski AKP milletvekili Mehmet Metiner, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Aslı Baykal hakkında, sosyal medya hesabından "Aslı Baykal AK Parti’ye yakışır" paylaşımını yaptı.

Aslı Baykal AK Parti’ye yakışır. — Mehmet Metiner (@MetinerBasin) March 11, 2023

Aslı Baykal, daha önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıklanmasını eleştirmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kılıçdaroğlu'nun çoklu ittifak bloku türlü vaatlerle, kendinden başka aday çıkmasını önlemeye çalışıyor. İyi ki Erdoğan var da demokrasimizi yaşatabileceğiz. O da olmasa oluşan acaip blok tüm sesleri susturacak ve seçime tek aday girmesine izin verecek."