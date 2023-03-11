Partilerin 'aday adaylığı' tarifesi belli oldu: En pahalı CHP

Seçim tarihinin netleşmesinin ardından siyasi partilerde milletvekili aday adaylığı için başvuru hazırlıkları başladı. Bu doğrultuda başvuru sırasından aday adaylarından alınacak ücretler de belirlendi.

Kadınlar ve erkekler için ayrı ücretlerin belirlendiği AKP'de erkek milletvekili aday adayları için 6 bin lira, kadınlar için ise 3 bin lira ödenmesi gerekiyor. Engelli adaylar de 1000 lira karşılığı aday adayı listesine ismini ekletebiliyor.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, başvuru aidatının 3 bin lira olarak belirlendiğini aktardı ve yüzde 40 ile üstü engelli olanlardan başvuru aidatı alınmayacağı bilgisini paylaştı.

İYİP'te milletvekili başvuru ücreti 2023 itibariyle 7 bin 500 lira. Engelli ve gazilerde ise ücret alınmıyor.

CHP'de adaylık ücreti üçe katlandı

Aday adaylığı için şimdiye dek en yüksek ücreti belirleyen parti olan CHP'de kadın, genç ve engellilerden 15 bin lira, diğer aday adaylarından ise 30 bin lira alınacak.

CHP, 2018 yılında gerçekleştirilen milletvekili genel seçimlerinde kadın, genç ve engellilerden 5 bin lira, diğer aday adaylarından ise 10 bin lira talep etmişti.