Mehmet Metiner’den AKP'ye eleştiri: 'Ciddi bir kibir-böbürlenme var...'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Kibirlenme-böbürlenme, milletle inatlaşma” sorununun dikkat çektiğini belirten Metiner, "AKP’de her düzeyde ciddi bir kibir-böbürlenme sorunu var" olduğunu belirterek “Dahası ve en fenası, bu kibir dolayısıyla milletle inatlaşma da var. Bu her iki sorun milleti fena halde rahatsız ediyor” dedi.

Erdoğan’ın uyarılarına ayakta alkışlayanların kendilerine çeki düzen vermediğini yazan Metiner, bu durumun, 2023 seçimlerinde sıkıntı yaşatabileceğini ifade etti.

“AK Parti siyaseti bu iki hastalıklı unsurdan hızlıca temizlenmelidir” diyen Metiner, şöyle devam etti:

“Bulundukları ilçede veya ilde kendini devlet-hükümet gibi gören, devlet-hükümet adına görevli herkese de emrindeki memurlar gibi bakan, milletle hemhal olmayan, özellikle de milletin yoksul-gariban evlatlarıyla ilgilenmeyen, AK Parti’yi bugünlere taşıyan hasbilere karşı dışlayıcı davranmakta beis görmeyen, ‘küçük olsun benim olsun!’ anlayışıyla hareket edip partiyi küçülten unsurlar AK Parti’ye ziyadesiyle zarar veriyorlar.

Milletin istemediği isimleri ‘Biz uygun gördük!’ diyerek dayatmak, ‘Milletle inatlaşmak’ anlamına gelir. Ak Parti siyasetinin varlık nedeni olan, milletin istediği isimlerle yol yürümek ve milletin adamlarını baş tacı etmek ilkesi zinhar ihmal edilmemelidir.

Birilerine yakın veya birilerinin adamı olduğu için tercih edilen kimseler sonuçta güçlerini milletten almadıkları için sadece o birilerini memnun etmeye kalkışırlar ki bu da kibri ve inatlaşmayı kaçınılmaz hale getirir”

İstişareye önem verilmesi ve eleştiriden kaçınılmaması gerektiğini yazan Metiner, partiye yönelik yapılan en ufak bir nasihatin bile ‘bozgunculuk, fitne!’ diye boğmaya çalışıldığını belirterek bu kişilerin kibir hastalığına yakalandığını öne sürdü.

Erdoğan’ın çağrısına uyarak cesaretle bazı uyarılarda ve eleştirilerde bulunduğunu yazan Metiner, şöyle devam etti: “Pek çok değerli bakanlarımız ve parti yöneticilerimiz var. Arandığında hemen ulaşılabilen, gönderilen mesajı görür görmez anında dönüp arayan mütevazı insanlardır bunlar. Lakin milletin acil bir sorunu için şahsi cep telefonlarından aranıp not bırakıldığı halde tenezzül edip bir türlü dönüş yapmayan bakanlarımız ve yöneticilerimiz de var. Burnundan kıl aldırmayan, sürekli meşgul ve yoğun oldukları için lütfedip dönüş yapmayan başkaları da cabası… Küçük iktidar hesaplarıyla sizi beklentisiz sevenleri gücendirenleri saymıyorum bile…

Bütün bunlar hem sizi sevenler hem de millet nezdinde ciddi gönül kırıklıklarına yol açıyor bilesiniz…”