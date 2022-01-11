Mehmet Metiner yazdı, Ankara Üniversitesi görevden aldı

Ankara Üniversitesi bir açıklama yayımlayarak türbanlı öğrenciye "Başındaki örtü niye farz, ne diye takıyorsun?" dediği iddia edilen akademisyenin görevinden alındığını açıkladı.

Ankara Üniversitesi’nde bir ders sırasında gerçekleşen olay hakkında bir yazı kaleme alan AKP'li Mehmet Metiner yazısında, akademisyenin de ismini paylaşarak “Türkiye’nin en saygın üniversitelerinden birinde profesör titri taşıyan bir öğretim üyesi derslerinden birinde evladı yaşındaki kız öğrencisine dönerek son derece buyurgan, sorgulayıcı ve alaycı bir dille, “Başındaki örtü niye farz, ne diye takıyorsun?” diye sorup açıklama istiyor. Nedir bu şimdi? Nasıl tanımlamalı bu zihniyeti? Bir öğretim üyesi kendi ideolojisini zerk ederken kendinden farklı düşünen öğrencilerini tahkir ve tezyif hakkını nereden buluyor?” demişti.

Önce YÖK'e davet, sonra Rektöre teşekkür

4 Ocak’taki yazısında Profesör Metin Kazancı’yı hedef gösteren Metiner, “Üniversiteler ideoloji yuvaları değildir. Hele hele öğrencilerinin giyim kuşamı üzerinden ayrımcılık ve nefret kusan ideolojik militanların imtiyaz alanları hiç değildir. İlgili üniversite gereğini yapmıyorsa sorunludur. YÖK Başkanlığı gereğini yapmıyorsa yazıklar olsun!” ifadelerini kullanmış ve YÖK’ü görevini yapmaya çağırmıştı.

'Ortaçağ zihniyetini hortlatmak isteyen bir hoca...'

Profesör Dr. Metin Kazancı’dan “Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ndeki laikçilik adına “Ortaçağ zihniyeti”ni hortlatmak isteyen bir hoca” olarak bahseden Metiner, sonraki yazısında ise yetkinin YÖK Başkanı’nda değil, Rektörlerde olduğu düzeltmesini yapmıştı.

Konuya ilişkin Ankara Üniversitesi Halkla İlişkiler Birimi tarafından bugün yapılan açıklamada, emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Metin Kazancı’nın görevinden alındığı öğrenildi.

Açıklamada şunlar ifade edildi:

“Üniversitemizde bir öğrencimizin giyim tercihinden dolayı yaşanan üzücü olay hakkında Siyasal Bilgiler Fakültesinde inceleme başlatılmış, inceleme sonucunda olaya neden olan İletişim Fakültesi emekli öğretim üyesinin üniversitemizde ders vermemesi kararı alınmıştır. Üniversitemizin hiçbir biriminde öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın giyim tercihleri ve düşüncesinin tartışma konusu yapılmasına izin verilmeyeceğini kamuoyuna saygıyla duyururuz”.

Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner ise Twitter hesabından yaptığı açıklamayla kararı alan üniversiteyi ve Rektörü tebrik etti.