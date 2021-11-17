Mehmet Eymür hakkında suç duyurusu

HDP, 5 Kasım tarihinde gazeteci Gökçer Tahincioğlu ile yaptığı röportajda işkence dahil pek çok suça karıştığını itiraf eden MİT eski Kontrterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür ve kendisiyle birlikte hareket eden devlet görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

HDP Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu tarafından yapılan suç duyurusunda, Eymür’ün ifadelerinin işkence suçu işlendiğinin bir kanıtı olduğu belirtilerek, bu açıklamaları hakkında henüz bir tahkikat başlatılmamış olmasına da dikkat çekildi.

Suç duyurusunda, “5237 Sayılı Ceza Yasasının 94. Maddesinin altıncı fıkrası kapsamında, ihbara konu olan suçta (işkence suçlarında) zaman aşımı söz konusu olmadığı için başta işkence olmak üzere diğer ağır insan hakları ihlalleri/suçları ile ilgili yapılan itirafları delil kabul ederek Mehmet Eymür ve silsile içindeki tüm sorumlular/failler hakkında etkili ve bağımsız bir soruşturma sürecinin başlatılması müvekkil parti ve kamuoyu adına talebimizdir” denildi.