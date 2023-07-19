Mehmet Cengiz'in Kılıçdaroğlu'na açtığı 'Beşli Çete' davasına ret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, 'Beşli Çete' eleştirileri nedeniyle Cengiz Holding'in patronu Mehmet Cengiz'in açtığı davayı kazandıklarını duyurdu.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada Çelik, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun; "Beşli Çete" eleştirisi nedeniyle Mehmet Cengiz tarafından (250.000 ₺ istemli) açılan davanın bugünkü duruşmasında, eleştirinin haklı dayanaklarını ortaya koyduk ve davayı kazandık" dedi.

"İstanbul Anadolu 18 Asliye Hukuk Mahkemesi davayı reddetti" diyen Çelik, "Mehmet Cengiz ve benzerlerini üzmeye devam edeceğiz..." yorumunu yaptı.