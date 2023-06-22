Mehmet Büyükekşi yeniden TFF Başkanlığına getirildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurulu, Ankara'da gerçekleştirildi.
Başkanlık seçimi yapılan genel kurulda kullanılan 191 oyun 169'unu alan Mehmet Büyükekşi, tekrar başkanlığa getirildi. Kullanılan oyların 22'si geçersiz sayıldı.
Büyükekşi başkanlığındaki yeni yönetim kurulu listesinde şu isimler bulunuyor:
İbrahim Burkay, Yusuf Günay, Yalçın Orhan, Alkın Kalkavan, Hamit Altıntop, Müslüm Özmen, Volkan Can, Ali Düşmez, Erman Kalkandelen, Ramazan Üçdan, Ruşen Çetin, Mustafa Eröğüt, Şafak Müderrisgil, Haluk Kalyoncu. (AA)