CHP'li Karabat: Açlık sınırı 1-2 ay içinde asgari ücreti geçecek

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, "Göreceksiniz, şu anda 10 bin 72 TL olan açlık sınırı 1-2 ay içinde 11 bin 402 TL olan asgari ücreti geçecek" dedi.

Karabat'ın açıklamaları şöyle:

"İŞÇİNİN TAZMİNATI DEĞİL EV-ARABA ALMAK, DÜĞÜN YAPMAK BİLE MÜMKÜN DEĞİL

1) Asgari ücrete 6 ayda bir zam yapmak yeterli değil. Enflasyon düşürülmedikçe ve alım gücü korunmadıkça bu zamlar hemen pul oluyor. Çalışanın aldığı tazminat bile bir işe yaramıyor.

2) Son zamla 11 bin 402 TL olan asgari ücretle birlikte asgari ücretlinin kıdem tazminatı tavanı 13 bin 414 lira oldu. 10 yıl çalıştığı işyerinden ayrılan çalışana kıdem tazminatı 134 bin 140 lira ödenecek.

3) Bir işçinin tüm çalışma hayatının tek bir yerde geçtiğini ve orada emekli olduğunu hesap edelim. 25 yıl çalışmanın sonucu alınacak kıdem tazminatı 335 bin 350 TL oluyor. Eskiden tazminatla ev, sıfır araba veya yazlık çok kolay alınabiliyordu. Şimdi bunların hepsi hayal.

4) Emekli olan bir işçi çocuğunu evlendirmek isterse, aldığı tazminat düğün masraflarını bile karşılayamıyor. Aşağıdaki düğün listesi en uygun şartlarda hazırlandı ama yine de 25 yıllık emeğin karşılığında alınan 335 bin TL tazminat yetmiyor.

5) Göreceksiniz, şu anda 10 bin 72 TL olan açlık sınırı 1-2 ay içinde 11 bin 402 TL olan asgari ücreti geçecek. Çünkü AKP’nin ne barınma ne de gıda krizini çözecek bir politikası bulunmuyor.

Yıllarca halkı yoksullaştırdılar ve şimdi “acı reçete” diyerek faiz lobilerini besleyecekler."