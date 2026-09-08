Mehmet Boynukalın bu kez Avrupa şampiyonu kadın voleybolcuları hedef aldı

Gerici açıklamalarıyla sık sık tepki çeken eski Ayasofya başimamı Mehmet Boynukalın, A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularını kıyafetleri üzerinden hedef aldı.

Filenin Sultanları’nın 2026 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya’yı 3-2 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon olmasının ardından Boynukalın, sosyal medya hesabından şunları yazdı:

’Filenin sultanları’nın kıyafeti çoğunluğu Müslüman olan bu milletin örfüne ve adabına uygun değil. Kadının bir meta haline getirilmiş hali. Edep yahu!

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Kadınların çalışmasını da hedef almıştı

Gerici Boynukalın daha önce de kadınların çalışma yaşamında yer almasına karşı çıkmıştı.

Kadın istihdamının teşvik edilmesini “sanayi devriminin, liberalizmin ve kapitalizmin sonucu” olarak niteleyen Boynukalın, kadınların çalışmasının “ahlakın bozulmasına, ailenin dağılmasına, evlilik ve nüfusun azalmasına” yol açtığını ileri sürmüştü.

Kadın istihdamının teşvik edilmemesini isteyen Boynukalın, çalışan kadınların koşullarının “inançlarına uygun hale getirilmesi” gerektiğini savunmuştu.

Boynukalın, 2021 Tokyo Olimpiyatları sırasında da A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı hedef alan İhsan Şenocak’a destek vermiş; 2023 yılında ise takımdan “Filenin Sultanları” diye söz edilmesine karşı çıkmıştı.

Eski Ayasofya başimamı daha önce laikliği, İstanbul Sözleşmesi’ni ve kadın haklarını hedef alan açıklamalarıyla da kamuoyunun tepkisini çekmişti.

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