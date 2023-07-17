Marmara Üniversitesi öğrencileri Mehmet Boynukalın'ı protesto etti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in karma eğitimi hedef alan açıklamaları sonrası başlayan tartışmada "laikliğin kaldırılması"nı isteyen Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Mehmet Boynukalın bugün Göztepe Kampüsü'nde öğrenciler tarafından protesto edildi.

Eski Ayasofya Camii imamı da olan Boynukalın'ın Marmara Üniversitesi'ndeki görevinden alınması gerektiğini belirten öğrenciler "Bu ülkede şeriat naraları atanlar olduğu sürece onları geldikleri karanlıkta boğma iradesinden vazgeçmeyecekler de olacaktır" dedi.

Marmara Üniversitesi Öğrencileri'nce yapılan basın açıklamasında "Boynukalın Marmara'dan defol, karanlığa geçit yok" yazılı pankart açıldı.

Yapılan açıklamada Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından başlatılan ve karma eğitimi hedef alan "kız okulları" tartışmasına katılmak için gericilerin sıraya girdiği belirtildi.

'O ehliyet bu ülke kurulurken ellerinden alınmıştır'

Açıklamada "Karma eğitime saldırma cüretinde bulunanlardan biri de sık sık kadın düşmanı çıkışları ve laiklik aleyhine sarf ettiği sözlerle gündeme gelen Ayasofya eski imamı olarak bilinen ve aynı zamanda Profesör ünvanıyla Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde öğretim üyesi olan Mehmet Boynukalın oldu. Boynukalın, bu ülkede din tacirliği yapan medrese hocalarının toplumsal yaşam hakkında söz söyleme ehliyetine sahip olmadığını bilmelidir. O ehliyet bu ülke kurulurken hilafete karşı mücadele verilerek ellerinden alınmıştır. Bu dinci örgütlenmelerin kendisine de onların temsilcilerine bu ülkede yer yoktur” denildi.

Boynukalın’ın görevden alınması gerektiğini vurgulayan öğrenciler yaptıkları açıklamada şunları kaydettiler:

“Boynukalın’ın laikliğe saldırabilme cüretini nereden aldığı açıktır. AKP’nin laikliği ayaklar altına alan gerici politikaları bu yobaz zihniyete konuşacak alan tanımıştır. Kız çocuklarının eğitim alamama sebebi karma eğitim değil, karanlık, gerici zihniyettir. Karma eğitimi değil, gerici zihniyeti ortadan kaldırmak gerekir. Bu ülkede şeriat naraları atanlar olduğu sürece onları geldikleri karanlıkta boğma iradesinden vazgeçmeyecekler de olacaktır."