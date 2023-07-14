Eski Ayasofya imamı da karma eğitimi hedef aldı: 'Laikliği kaldırmak gerekir'

Eski Ayasofya imamı Boynukalın, karma eğitimin kaldırılmasına engel olduğu gerekçesiyle laikliğin kaldırılmasını istedi.

Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in karma eğitimi hedef alan açıklamalarına destek, kadın cinayetlerinin 'erkeği düşmanlaştırdığını' savunan Ayasofya'nın eski imamı Mehmet Boynukalın'dan geldi.

Bakan'ın kız çocukları için ayrı okul açılması önerisini destekleyen ve paylaşımında açıkça laikliği hedef alan Boynukalın, "Laiklik, kız çocukları için ayrı okul açılmasına engelse, o laikliği kaldırmak gerekir" dedi.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapan Mehmet Boynukalın, daha önce AKP'li isimlerle girdiği polemiklerde ''Sürekli 'kadın cinayetleri' vurgusu, kadını erkeğe düşman etmeye çalışan bir sloganik medya propagandasıdır" demişti.

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