A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa şampiyonu oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek organizasyonu şampiyon tamamladı.

Karşılıklı sayılarla başlayan maçın ilk bölümü 6-6'lık beraberlikle geçti. Sonrasında İtalya, Egonu'nun smacıyla aradaki farkı 9'a çıkardı: 18-9. Egonu'nun ve Antropova'nın performansıyla hücumdaki üstünlüğünü devam ettiren İtalya, Danesi'nin smacıyla da ilk seti 25-16 kazandı.

İtalya, ikinci setin başlarında Egonu'nun üst üste bulduğu iki "ace" ile 3-0'lık seri yakaladı: 9-5. Üstünlüğünü devam ettiren İtalya, Antropova'nın smacıyla da farkı 6'ya çıkardı: 12-6. Bu sayının ardından mola alan Türkiye, Vargas'ın smacıyla 5-0'lık seri yakalayarak farkı 1'e indirdi: 12-11. Ay-yıldızlılar, sonrasında Vargas'ın plasesinde de beraberliği yakaladı: 15-15. Hücumda toparlanan milli takım, Zehra Güneş'in bloğuyla da bu sette ilk kez öne geçti: 20-21. Türkiye, devamında hata yapmadığı seti 25-22 önde bitirdi.

Üçüncü sete iyi başlayan İtalya, Fahr'ın bloğuyla 6-0'lık seri yakaladı: 8-2. Üstün oyununa devam eden İtalya, Antropova'nın üst üste attığı iki "ace" ile 11 sayılık farka ulaştı: 19-8. Setin sonlarında hücumdaki üstünlüğünü iyice artıran İtalya, Egonu'nun smacıyla farkı 12 sayıya kadar çıkardı: 23-11. İtalya, aradaki farkı 13'e kadar çıkararak seti 25-12 kazandı.

Taraftar desteğini arkasına alan Türkiye, dördüncü setin başlarında Zehra Güneş'in bloğuyla 3-0'lık seri yakaladı: 1-6. Ay-yıldızlı ekip, sonrasında Eda Erdem Dündar'ın smacıyla aradaki farkı 7'ye kadar çıkardı: 5-12. Milli takım, setin sonlarına 21-18'lik üstünlükle girdi. Milliler, Vargas'ın plasesiyle dördüncü seti 25-21 üstün bitirdi.

Milli takım, baştan sona üstün götürdüğü karar setini 15-10 kazanarak rakibini 3-2 yendi ve şampiyonluğa ulaştı.

TKP: Karanlığın Türkiye'yi esir alamayacağını ispat etmeye devam eden tüm kadınlara teşekkürlerimizle

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Avrupa Şampiyonu olan Kadın Milli Voleybol Takımı'nı kutladı.

TKP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Avrupa Şampiyonu olan Kadın Milli Voleybol Takımımızı tebrik ediyoruz. Karanlığın Türkiye'yi esir alamayacağını ispat etmeye devam eden tüm kadınlara teşekkürlerimizle." denildi.

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