Mehmet Aydın'ın ağabeyi teslim edildi: Türkiye'ye getiriliyor

Çiftlik Bank davasının sanığı Mehmet Aydın'ın Uruguay'da tutuklu bulunan ağabeyi Fatih Aydın, Türk yetkililere teslim edildi.

Haber Merkezi

Binlerce kişiyi kar vaadiyle dolandıran Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın firari ağabeyi Fatih Aydın, geçen temmuz ayında Uruguay'da yakalanarak tutuklanmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Uruguay’dan iade talebinde bulunarak Aydın'ın Türk adli makamlarına teslim edilmesini istemişti.

İade işlemleri tamamlanan Fatih Aydın, Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığı'na bağlı 4 kişilik özel ekip tarafından Türkiye'ye getirilmek üzere Brezilya Sao Paulo'dan Türk Hava Yolları uçağına bindirildi. Aydın’ı taşıyan uçak, 18:30’da İstanbul’a inecek. (ANKA)

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