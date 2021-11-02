CHP, İYİP, AKP, MHP ortaklığı: 'Kamu yararı' şerhi bulunan arsayı ranta açtılar

Adana'da Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) ait arsa Şubat ayında satışa çıkarıldı.

3 bin 365 metrekarelik söz konusu arsanın geçtiğimiz günlerde CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nde fonksiyon değişikliğinin onaylandığı öğrenildi.

'Kamu yararı' şerhine rağmen ranta açıldı

Eski CHP Adana Milletvekili Turgay Develi de soL'daki köşesinden konuyu gündeme taşımıştı. Develi yazısında arsanın üzerinde kamu yararı şerhi bulunmasına rağmen ranta açıldığına işaret etmişti.

Develi soL'a yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Arazinin üzerinde 'kamu yararı' şerhi bulunuyordu. Kamuya tahsisli araziyi, üzerinde şerh varken özel bir kurumun satın alması risktir. Üzerine bir şey yapılamaz normalde. Fakat burayı 31 milyon liraya aldılar. Ardından da belediyeye 'cins', 'vasıf' değişikliği için başvurmuşlar. Başvuru üzerine Belediye Meclisi'nden 'cins tashihi' kabul edildi ve oranın niteliği 'kamu yararı'ndan çıkarılmış oldu. Hastaneye, sağlık merkezine dönüştürüldü. Bunun teknik olarak da gerekçelendirilmesi gerekiyor. Arsa şehrin göbeğinde olmasına rağmen gerekçeye bölgede yoğunluk yaratmayacağı söylendi."

Develi, Adana'daki milletvekilleri Ayhan Barut ile Müzeyyen Şevkin'in "Arsayı RTÜK'e satmayın, burası kamusal alan" sözleriyle, 3 CHP'li meclis üyesinin itirazına rağmen onayın CHP, İYİP, MHP ve AKP'nin oybirliğiyle gerçekleştirildiğine dikkat çekti.

'Hukuki yollara başvuracağız'

Öte yandan TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Adana Şubesi de konuyla ilgili dün bir açıklama yaptı. RTÜK arsasına ilişkin kararı, "Hayatın olağan akışına aykırı" olarak değerlendiren İMO, hukuki yollara başvuracağını duyurdu.

Şube Başkanı Hasan Aksungur, "Kamu hizmet alanı olarak işlenmiş olarak satışı yapılan arsanın, satışından sonra, 'özel sağlık tesisine' dönüştürülmek üzere verilen bir dilekçe ile önce görüşüldüğü komisyonda, ardından Büyükşehir Belediye Meclisinde oylanarak üç ret oyuna karşılık sağlık tesisi olarak fonksiyon değişikliği kabul edildi" dedi.

Kentteki az miktardaki alanın betonlaştırılacağını belirten Aksungur şöyle konuştu:

"İnşaat Mühendisleri Odası olarak Adana Büyükşehir Belediyesinde yapılan fonksiyon değişikliğini uygun görmediğimizi, bahse konu RTÜK arsası olarak kamuoyunda bilinen arsanın kamu hizmet alanı olarak kalmasını ve Adana`nın merkezinde bir yeşil alana dönüştürülmesini kamu yararı adına uygun bulmaktayız. Adanalıların çoğunluğunun görüşünün de bu olduğu kanısındayız. Hukuki yollar da dahil olmak üzere konuyla ilgili çalışmalarımızı sürdüreceğiz."