Büyükşehir protokol imzaladı: Kurtuluş Parkı özel okulun kullanımına verilecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türk Eğitim Derneği Yükseköğrenim Vakfı tarafından kurulan TED Üniversitesi ile “Kurtuluş Parkının Yeniden İşlevlendirilmesi Protokolü”nü imzaladı.

Özel üniversite protokole göre, 1. Derece doğal sit alanı olarak belirlenmiş olan Kurtuluş Parkı’nda geçici sergilerin, açık hava film gösterimlerinin, konserlerin düzenleneceği alanlar, bisiklet yolu ve parkı, çay-kahve satışının yapılacağı işletme alanları, sosyal donatı alanları, okuma, sergi ve çalışma alanları yapılabilecek.

10 yıllık protokolde proje çalışmalarının, üst yapı ve rekreasyon işlerinin maliyetinin üniversite tarafından karşılanacağı belirtildi. Ayrıca üniversite için açık ders ve okuma alanları ile çay-kahve satışının yapılacağı işletme alanları belirlenecek.

Parkın ortasında yer alan metal çitlerle kapatılan 1,5 hektarlık alan da proje ile kullanılabilecek.

'TED Üniversitesi Kurtuluş Parkı'na yayılmaya çalışıyor'

soL'a konuşan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, "Bir özel üniversiteye bir kamusal alan içerisinde düzenleme karşılığı kullanım hakkı verilmesi doğru bir yaklaşım değil" dedi. Candan şunları söyledi:

"İlkesel olarak yanlış olan şey bir kamusal alanın özel üniversiteye neredeyse kullanım hakkının veriliyor olması. Kamuya açık da olsa kullanım hakkı veriyor. TED Üniversitesi sıkışmış durumda ve dolayısıyla da bir şekilde Kurtuluş Parkı'na yayılmaya çalışıyor. Açık bir derslik, okuma alanları diye yaklaşılıyor.

O özel üniversiteye girmek isteseniz ya kazanıp burslu girebilirsiniz ya parasını öder girebilirsiniz. Kapısından içeri almazlar. Bir özel üniversiteye bir kamusal alan içerisinde düzenleme karşılığı kullanım hakkı verilmesi doğru bir yaklaşım değil."

'Orada ders yapıldığında halk orayı kullanamayacak mı?'

Candan, protokolde "doğal dokuyla uyumlu çay-kahve satışının yapılacağı işletme alanlarının" da yer almasına ilişkinse "Bu kadar düzenlemeyi yapıyorsa bundan da beklentisi olacak" dedi. Protokolde bazı belirsizliklerin olduğuna da dikkat çeken Candan, "TED Üniversitesi böyle bir düzenleme yapmak istiyorsa, kent merkezinde kalmış doğal sit alanları, yeşil alanlar, kamusal alanlar üzerinde değil başka bir alanda, sıfırdan başlayıp yapması gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Kent merkezinde zaten 3 tane yeşil alanımız var; birisi Abdi İpekçi, birisi Kurtuluş Parkı birisi de Güvenpark" diyen Candan, "Güvenpark için de böyle bir şey denilse, 'halkla kullanacağım, düzenleyeceğim' dese olur mu böyle bir şey? İlkesel olarak doğru değil" ifadelerini kullandı.

Candan karara "TED Üniversitesi yayılmak istiyor. Bir özel üniversite bir kamusal alana niçin yayılmak ister? Derslik alanları deniliyor. Orada ders yapıldığında halk orayı kullanamayacak mı?" sözleriyle tepki gösterdi.