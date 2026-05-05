Mehmet Ali Aydınlar Fenerbahçe başkanlığına aday olmayacağını açıkladı

Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe Kulübünün 6-7 Haziran'da gerçekleşecek seçimli olağanüstü genel kurulunda başkan adayı olmayacağını açıkladı.

Aydınlar, "Fenerbahçe'nin yarınlarının, şahsım üzerinden oluşacak tartışmalarla gölgelenmesine izin vermemek adına yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda aday olmayacağım" dedi.

Aydınlar'ın açıklaması şöyle:

"Kulübümüzün içinden geçtiği bu dönemde elimi taşın altına koyarak Fenerbahçemizin geleceğine katkı sunmak ve bu camiaya yakışır bir yönetim anlayışını hayata geçirmek için bu yola girdim.

Bugün görüyorum ki; adımın başkan adaylığı ile anıldığı ilk andan itibaren yaşananlar, söylenenler ve ortaya çıkan tartışma ortamı hayatım boyunca savunduğum ilke ve değerlerle örtüşmemektedir.

Yalnız, camiamızı ayrıştıran her gündemin önünde kişisel hedefler ikinci planda kalır.

Bu nedenle Fenerbahçe’nin yarınlarının, şahsım üzerinden oluşacak tartışmalarla gölgelenmesine izin vermemek adına yapılacak Olağanüstü Seçimli Genel Kurulda aday olmayacağım."