Mehmet Ali Aydınlar Fenerbahçe başkanlığına aday olmayacağını açıkladı
Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 05.05.2026 , 16:41
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe Kulübünün 6-7 Haziran'da gerçekleşecek seçimli olağanüstü genel kurulunda başkan adayı olmayacağını açıkladı.
Aydınlar, "Fenerbahçe'nin yarınlarının, şahsım üzerinden oluşacak tartışmalarla gölgelenmesine izin vermemek adına yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda aday olmayacağım" dedi.
Aydınlar'ın açıklaması şöyle:
"Kulübümüzün içinden geçtiği bu dönemde elimi taşın altına koyarak Fenerbahçemizin geleceğine katkı sunmak ve bu camiaya yakışır bir yönetim anlayışını hayata geçirmek için bu yola girdim.
Bugün görüyorum ki; adımın başkan adaylığı ile anıldığı ilk andan itibaren yaşananlar, söylenenler ve ortaya çıkan tartışma ortamı hayatım boyunca savunduğum ilke ve değerlerle örtüşmemektedir.
Yalnız, camiamızı ayrıştıran her gündemin önünde kişisel hedefler ikinci planda kalır.
Bu nedenle Fenerbahçe’nin yarınlarının, şahsım üzerinden oluşacak tartışmalarla gölgelenmesine izin vermemek adına yapılacak Olağanüstü Seçimli Genel Kurulda aday olmayacağım."
Yönetim kurulunu oluşturduğu ve kongrede kesinlikle aday olacağı iddia edilen Aydınlar'ın cuma günü açıklama yapması bekleniyordu.
Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da gerçekleşecek kongrede eski yöneticiler Barış Göktürk ve Hakan Safi başkan adaylığını açıklamışlardı. Eski başkan Aziz Yıldırım'ın da kongrede aday olması bekleniyor.
Kimdir bu Mehmet Ali Aydınlar?
3 Temmuz dolayısıyla ismi Fenerbahçe'de yıllarca olumsuz haberlerin konusu oldu. AKP ve Bilal Erdoğan destekli olduğu haberleri bundan 13 yıl önceki adaylığında da gündemdeydi, şimdi de. Bir kez daha Fenerbahçe başkanlığına aday olan Mehmet Ali Aydınlar'ı yakından tanıyalım.
