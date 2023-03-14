Mehmet Ali Ağca'dan Kılıçdaroğlu açıklaması: 'Zulüm yapmayın kardeşim'

Gazeteci Abdi İpekçi’nin katledilmesi ve Papa 2. Paulus’a suikast girişimiyle bilinen Mehmet Ali Ağca, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na ilişkin açıklamada bulundu.

Odatv'den Can Özçelik’e konuşan Mehmet Ali Ağca, "Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nu iyi bir insan olarak görüyorum arkadaş. Oy kullanmıyorum ama Kemal Kılıçdaorğlu'na kin, nefret tutmanın, Kemal Kılıçdaroğlu'na zulmetmenin hiçbir gerekçesi yok. Adam milyar dolar çalmamış kimseye kötülük yapmamış. Bırakın seçilirse de seçilsin ya. Yeter artık ya... Kemal Kılıçdaroğlu'na zulüm yapmayın kardeşim" ifadesini kullandı.