'Elinde anket sonuçları var, Erdoğan adaylıktan çekilebilir' iddiası

Korkusuz yazarı Can Ataklı, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlerde aday olmayabileceğini öne sürdü.

Ataklı, "Sızan bilgilere göre Erdoğan’ın çok güvendiği kişilere yaptırdığı anketlerle piyasada sonuçları açıklanan anketler arasında çok büyük fark yok. Bütün anketlerin sonucunun ortak noktası şu; Erdoğan kazanamıyor" derken, "Erdoğan son anda Cumhurbaşkanlığı adaylığından vazgeçip milletvekili olmaya karar verebilir. Ya da sağlık sorunlarını göstererek adaylıktan ve hatta siyasetten çekilebilir" iddiasını dile getirdi.

Ataklı'nın yazısının ilgili bölümü şöyle:

Erdoğan aday olmayabilir

Seçime artık tam iki ay kaldı.

Sarayın “açıkla da açıkla” diye tempo tuttuğu millet ittifakının adayı sonunda açıklandı.

Erdoğan ise tek başına seçim kararı aldı.

Bu durumda anayasaya göre cumhurbaşkanı adayı olamıyor.

Bunu bile bile neden seçim kararı aldı?

Kararı Yüksek Seçim Kurulu verecek tabii ama buradaki üyeler Erdoğan’ın adaylığının anayasaya aykırı olduğunu bilmiyor mu?

O halde gözlerini karartıp anayasaya aykırı bir adaylığı onaylayacaklar mı?

Seçimi Erdoğan’ın kazanması halinde kaybedecekleri bir şey yok.

Ama ya tersi olur da muhalefet kazanırsa YSK üyeleri ne yapacaklar?

Anayasayı ihlal suçunun cezasını hepsi birer hukukçu olarak biliyorlardır.

İşte böyle bir ortamda kafaların karışmaması mümkün mü?

Erdoğan muhalefete el uzatıp seçim ve adaylık konusunu sakin biçimde çözebilirdi, en azından bunun için adım atabilirdi.

Ama yapmadı, belki yaptı karşılık bulamadı, orasını tam bilmiyoruz.

Erdoğan anketleri en iyi okuyan ve değerlendiren siyasetçilerden biri.

Elinde büyük güç olduğu için bilinenlerin dışında kendisine hiçbir aldatmacaya sapmadan gerçeği sunacak anketler yaptırıyor.

Sızan bilgilere göre Erdoğan’ın çok güvendiği kişilere yaptırdığı anketlerle piyasada sonuçları açıklanan anketler arasında çok büyük fark yok.

Bütün anketlerin sonucunun ortak noktası şu; Erdoğan kazanamıyor.

Peki Erdoğan kazanamayacağını kesin anladığı bir seçime girer mi, iktidarı sandıkta kaybetmiş olarak bırakmak ister mi?

Yoksa asla yenilmeyeceği bir formüle mi sarılır?

Bunları yazmak için belki henüz erken gelebilir.

Buna karşı aylardır söylediğim bir tezi yinelemek istiyorum; Erdoğan son anda Cumhurbaşkanlığı adaylığından vazgeçip milletvekili olmaya karar verebilir.

Ya da sağlık sorunlarını göstererek adaylıktan ve hatta siyasetten çekilebilir.

Erdoğan’ın aday olmayacağı bir seçim aslına bakarsanız çok daha heyecanlı olabilir.

Başkanı olmadığı için bir iddiası kalmayan AKP’nin dağılışı daha hızlı olur, muhalefet ise çok erken bir egemenlik savaşı içinde bulur kendini.

Önümüzdeki 15-20 gün çok garip gelişmelerle geçecektir, bundan emin olun.