Mehmet Akif Ersoy hakkında tutukluluğa devam kararı: 'Ofise gittiğimde gizli kamera fark ettim'

Eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un, “suç örgütü kurma ve yönetme”, “11 kez nitelikli cinsel saldırı”, “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” ile “uyuşturucu madde kullanılmasını kolaylaştırma” suçlarından 11 yıl 3 aydan 286 yıl 2 aya kadar hapis cezası istemiyle, diğer 6 sanığın ise örgüt faaliyeti kapsamında çeşitli uyuşturucu ve cinsel saldırı suçlarından cezalandırması talebiyle yargılandığı davanın ilk duruşması, İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı.

Mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, Mehmet Akif Ersoy’un da arasında olduğu 3 ismin tutukluluk hâlinin devamını talep etti.

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ANKA Haber Ajansı'nın verdiği bilgiye göre, beyanların alınmasının ardından mahkeme heyetinin ara kararı açıklandı.

Yaklaşık 10 aydır tutuklu bulunan Ufuk Tetik hakkında tahliye kararı verilirken Mehmet Akif Ersoy ile Mustafa Manaz’ın tutukluluğunun devamına hükmedildi.

Duruşma 9 Ekim tarihine ertelendi.

Mağdur ifadesi: İlk gün ofise gittiğimde gizli kamera fark ettim

DHA'nn mağdur Melis Asena Özkan, "Böyle utanç verici bir olaydan karşınızda olduğum için özür diliyorum. Mehmet Akif Ersoy’un bulunduğu ortamda uyuşturucu kullanmayı reddeden tek kişi benim. 2022’de Nurullah ile tanıştım. Sonra ofisine gittim. Home office'miş. Beni işe aldıracaktı. Nurullah Mahmut Dündar ve Mehmet Akif ile iki kez bir araya geldim. Üçüncü kez Akif’in gelmesini istemedim. Çünkü bana yapılan teklifler çoklu ilişki ve uyuşturucu kullanımıydı. Üç görüşmenin hepsinde doğruluk cesaret oyunu oynandı. Nabız yoklamaya yönelik sorular soruldu. Sorulan sorular arasında 'Ne kadar rahatsın, yakın kız arkadaşların var mı, telefondaki en açık fotoğrafını göster, fantezin nedir anlatır mısın?' gibi sorular vardı" dedi.

Özkan şöyle devam etti:

İlk gün ofise gittiğimde gizli kamera fark ettim. Salondaki kameranın fişini çektirdim. Yine ikinci gittiğimde de eve girer girmez kameranın fişini çektirdim. Üçüncü kez gittiğimde Dündar’ın beni kaydettiğini gördüm. Galerisine girdim. O geceye ait videolar vardı, hepsini sildirdim. Dördüncü kez de iş görüşmesine çağrıldım. Kendisi beni referanslarını çekmekle tehdit etti. 'Mehmet Akif gelecek, sana iş konusunda yardımcı olacak' dedi. Ben kendisini reddettim.

'Bana kocamın adını verme diye rüşvet teklif edildi'

Dündar sürekli kokain içiyordu. Bana teklif etti. Son görüşmemizde dişime sürmeye çalıştı, sonra ben geri kaçtım. Ersoy ile ikinci görüşmemdeki birlikteliğim kendi irademle olmuştur. Mehmet Akif’e operasyon düzenlendiğinde Dündar’ı gördüm. Bana rüşvet teklif edildi, 'Kocamın adını verme, maddi manevi ne gerekiyorsa yaparız' diye teklifler geldi. Çok zor durumda olduğum için iş istedim. İşim sebep gösterilerek ben o girdaba çekildim. Dördüncü görüşmeye kendi irademle gitmedim. İş vaadiyle ortama davet edilmemden şikayetçiyim.

Mağdur sıfatıyla ifade veren diğer 3 kadın ise şikayetçi olmadıklarını söyledi.

Ersoy: Savcılık gizli tanığın tüm beyanlarını dikkate aldı

Tutuklu sanık Mehmet Akif Ersoy, "İsmi geçen hem sanık hem mağdur olan kişiler benim neredeyse 8 yıl önceden tanışıp çok uzun süredir görüşmediğim insanlar. Ben Habertürk’te bazı arkadaşları görevden aldım, bu arkadaşlardan biri sosyal medya üzerinden bir hesap açtı. İnsanların ismini zikrederek benim başkalarıyla ilişkim olduğunu, ki o sıra ben evliydim, o zamanki eşimin de bunları bildiğini ve çarpık ilişkiler olduğunu iddia etti. Sonra başka hesaplar daha açıldı, biz bununla ilgili şikayet dilekçesinde bulunduk. Bunlar yaşandıktan sonra şok oldum, kurum bir açıklama yayınladı. Z.A.Y., genel yayın yönetmeni olmak istiyordu. İkinci bir hesap açıldı" dedi.

"Bu hesapta arkadaşlarımla uyuşturucu şebekesi kurduğum, boşandıktan sonra birlikte olduğum kişileri ekrana çıkardığım, reddedenleri işten attığım iddia edildi" diyen Ersoy, "Kanarya" adlı gizli tanıkla ilgili şöyle konuştu:

Tahmin ediyorum kim olduğunu. Niye önemli? Ondan sonra alınan tüm beyanlar aslında daha önce tutuklananlar. Kanarya, duyduğum ve gördüğüm şeyleri anlatacağım diyor. Ela Rümeysa Cebeci ile benim partner olduğum iddia ediliyor. Fuhuştan hakkımızda haberler yapıldı. Savcılık gizli tanığın tüm beyanlarını dikkate aldı. Hayatımda hiç Hande Sarıoğlu ile bir araya gelmedim. Hande Sarıoğlu ile birlikte olduğum iddia ediliyor. Gizli tanık 'Ufuk Tetik bu partilerin en önemli isimleridir, büyük bir servet sahibi olmuştur' demiş. 20 yıldır ağabeyim benim. Eski eşim benim uyuşturucu madde kullandığımı bilmez. Avukatım uzun süredir kız arkadaşımdır. Dosyayı görünce şok oldu. 8 senede 15 kez uyuşturucu içtim. Hata mı, hata. Kabul ediyorum. İnsanlar şöyle düşündü, her şeyi yapmıştır bu adam dediler.

Veyis Ateş: Ersoy’un uyuşturucu ticareti yaptığını görmedim

Tanık Veyis Ateş, "Ufuk Tetik’le biz cezaevinde tanıştık. Ersoy dışında kimseyi tanımam. Ersoy bu tıynette bir adam değil. Ben Ersoy’un uyuşturucu ticareti yaptığını, aldığını, sattığını görmedim. Bir kızı uyuşturucu etkisi altında taciz ettiğini de görmedim” dedi.

Tanık Umut Evirgen, "Ben dosyadaki kimseyi tanımıyorum. Mehmet Akif Ersoy isimli kişiyi de televizyondan duyduğum kadarıyla biliyorum. ‘Kütüphane’ adlı mekanla sanki mekan benimmiş gibi konuşuluyor ancak böyle bir durum yok. Ben öyle bir mekanın önünden bile geçmedim” dedi.

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