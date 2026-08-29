Mehmet Akif Ersoy’dan 'tahliye ve beraat' vaadiyle para isteyen dört kişi tutuklandı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’a “tahliye ve beraat kararı aldırma” vaadiyle para talep edildiği iddiasına ilişkin soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında avukat Erel Muallaoğlu, Yavuz Küçükyeşil, Erkan Uzun ve Hacı Eşiyok gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler, ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.

"Kamu görevlileri ile ilişkisi olduğundan bahisle bir işin gördürüleceği vaadiyle dolandırıcılık" suçundan işlem yapıldığı öğrenilen dört şüpheli, sevk edildikleri Bakırköy 2. Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklandı.

Ersoy hakkında 286 yıla kadar hapis isteniyor

Mehmet Akif Ersoy, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 11 Aralık 2025’te gözaltına alınmış, ardından tutuklanmıştı.

Ersoy hakkında hazırlanan iddianamede “suç örgütü kurma ve yönetme”, 11 kez “nitelikli cinsel saldırı”, “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” ve “uyuşturucu madde kullanılmasını kolaylaştırma” suçlamaları yöneltildi.

İlk olarak mayıs ayında hazırlanan ve mahkeme tarafından savcılığa iade edilen iddianame yeniden düzenlenerek İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 10 Temmuz’da kabul edildi. Ersoy hakkında 11 yıl 3 aydan 286 yıl 2 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

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