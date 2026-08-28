Mehmet Akif Ersoy’a ‘tahliye ve beraat’ vaadiyle para isteyen 4 kişi gözaltında

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’a “tahliye ve beraat kararı aldırma” vaadiyle para talep edildiği iddiasına ilişkin soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında avukat Erel Muallaoğlu, Yavuz Küçükyeşil, Erkan Uzun ve Hacı Eşiyok gözaltına alındı.

Basına yansıyan bilgilere göre Ersoy, kendisinden para talep edildiğini avukatı aracılığıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirdi.

Yapılan görüşmelerde Muallaoğlu’nun, Ersoy’un tahliyesini sağlayabileceğini öne süren kişiler ile Ersoy’un avukatını bir araya getirmek üzere aracılık ettiği tespit edildi.

Görüşme teknik takibe alındı

Savcılık, şüphelilerin tespit edilmesi ve delil elde edilmesi amacıyla teknik takip kararı aldı. Ersoy’un avukatının üzerine ses ve görüntü kaydı yapabilen teknik cihaz yerleştirildi.

28 Ağustos’ta gerçekleştirilen buluşmaya Muallaoğlu ile birlikte Küçükyeşil, Uzun ve Eşiyok’un katıldığı, görüşmenin başından sonuna kadar kayda alındığı belirtildi.

Görüşmede Ersoy’un cezaevinden tahliye edilmesi ve yargılandığı dosyada beraat kararı almasının sağlanması karşılığında yüksek miktarda para istendiğinin tespit edilmesi üzerine dört kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Savcılık açıklama yaptı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Cumhuriyet Başsavcılığımızda yürütülen bir soruşturma kapsamında, Marmara Ceza İnfaz Kurumlarında tutuklu olarak bulunan bir sanığa, tahliye ve beraat yönünde karar aldırılacağı söylemi/vaadiyle, yüklü miktarda para talebinde bulunduğu anlaşılan biri avukat dört şüpheli emniyet güçlerimiz marifetiyle suç üstü yakalanarak, gözaltına alınmıştır.”

Ersoy hakkında 286 yıla kadar hapis isteniyor

Mehmet Akif Ersoy, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 11 Aralık 2025’te gözaltına alınmış, ardından tutuklanmıştı.

Ersoy hakkında hazırlanan iddianamede “suç örgütü kurma ve yönetme”, 11 kez “nitelikli cinsel saldırı”, “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” ve “uyuşturucu madde kullanılmasını kolaylaştırma” suçlamaları yöneltildi.

İlk olarak mayıs ayında hazırlanan ve mahkeme tarafından savcılığa iade edilen iddianame yeniden düzenlenerek İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 10 Temmuz’da kabul edildi. Ersoy hakkında 11 yıl 3 aydan 286 yıl 2 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

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