Mehmet Ağar'ın oğlu Tolga Ağar: Erdoğan'la birlikteyiz

Ülkücü mafya Sedat Peker'in kendisi ve babası Mehmet Ağar hakkında açıklamalarının ardından AKP Elazığ milletvekili Tolga Ağar art arda Erdoğan'lı paylaşımlar yaptı.

Tolga Ağar önce Erdoğan'ın araba kullanırken çekilen bir videosunu paylaşarak "Gönül gönüle değince, omuz omuza verince, dönüp Hakk’a yürüyünce yol mu dayanır…" ifadelerini kullandı.

Gönül gönüle değince, omuz omuza verince, dönüp Hakk’a yürüyünce yol mu dayanır… @RTErdogan pic.twitter.com/gYzkVNIScc — Tolga Ağar (@zulfutolgagar) May 23, 2021

Ağar daha sonra "ErdoğanlaBirlikteyiz" etiketini kullanarak "Biz vatan, devlet, bayrak, namus ve şeref için ölmeyi göze alanların torunlarıyız, çocuklarıyız. Varsa aynı şerefte aynı yürekte olan hodri meydan..." paylaşımını yaptı.