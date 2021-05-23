Sedat Peker: Eken'le Ağar'ı neden gözaltına almıyorsunuz?

Ülkücü mafya lideri Sedat Peker, kardeşi Atilla Peker'in Fethiye gözaltına alınmasının ardından Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

Peker "Devletin kutsallığına inanmış olan şahsım tarafından bunu söylemek çok acı. Ancak namusu maaşı kadar olan bazı bürokratlar; korkut ekenle mehmet ağarı neden gözaltına almıyorsunuz, sadece benim kardeşimi alıyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

'Dil sürçmesi' dedi, Dominik'ten özür diledi

Peker daha sonra yaptığı bir paylaşımda ise "7. videomda söylediğim ara durak ülke Dominik değil Panama’dır. Dil sürçmesi olarak Dominik dedim. Dominik devletinden ve halkından özür dilerim" dedi.