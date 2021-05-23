Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker gözaltına alındı

Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker Muğla'nın Fethiye ilçesinde gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığından adli arama izni talep edildi.

Talep üzerine verilen karar doğrultusunda Atilla Peker'in otomobilinde, bugün öğle saatlerinde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca ile 2 şarjör mermi ele geçirildi. Bulunduğu villada gözaltına alınan Atilla Peker ve yanındaki Yunus Olcay’ın, polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.