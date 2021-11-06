'Mehmet Ağar'ın burun ameliyatı olduğunu biliyorum, kokain içenlerde olan bir şey'

Eski MİT'çi Mehmet Eymür, Halktv'ye konuk oldu, yaptığı son açıklamalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Verdiği röportajdaki neredeyse tüm ifadeleri tekrarlayan Eymür, Ağar'a ilişkin yeni açıklamalar yaptı.

Eymür'ün Ağar sorusuna verdiği yanıt şöyle:

Hakan Çelenk: Bir fotoğrafı sormak istiyorum. Mehmet Ağar, Alaattin Çakıcı, Engin Alan, Korkut Eken. Bu fotoğrafın verilmesini, biz bir devran dönüyor siyasette diye yorumladık. Biz ne mesaj almalıyız bu fotoğrafla?

Mehmet Eymür: Fotoğraflar çok önemli değil ama bir tanışıklığı gösteriyor.

İsmail Saymaz: Şöyle bir ekleme yapayım o zaman. Siz şöyle diyorsunuz. ' Ben ne zaman Mehmet Ağar'la ilgili bir rapor yazdıysam o yükseldi. Şimdi siz emekli oldunuz. Mehmet ağar yine siyaset sahnesinde var. Mehmet Ağar'ın bugün yine etkin ve yetkin olmasını neye bağlıyorsunuz.

Mehmet Eymür: Mehmet Ağar'ın demek ki gücü var. Gücü gayrimeşru hayattan geliyor bence. Uyuşturucudan bahsediliyor, zaten bilmiyorum ne kadar doğru, bir burun ameliyatı geçirdiğini biliyorum, doğruluğunu bilmiyorum ama bu kokain içenlerde olan bir şey, burun şey, çekerek şey ediyorlar ya.