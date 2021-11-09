Mehmet Ağar'dan Eymür'e kokain ameliyatı yanıtı

Eski MİT'çi Mehmet Eymür, Mehmet Ağar için "Bir burun ameliyatı geçirdiğini biliyorum, doğruluğunu bilmiyorum ama bu kokain içenlerde olan bir şey, burun şey, çekerek şey ediyorlar ya" demişti.

Ağar, t24'ten Tolga Şardan'a yaptığı açıklamada, “Yıllar önce Çapa’da olduğum burun ameliyatı. Burnumun içinde kemik parçası vardı. Deviasyon dedikleri. Ameliyatlarım devletin kayıtlarındadır” dedi.

Ağar, Eymür'ün diğer iddialarına yanıt vermezken, sağlık sorunu bulunduğunu ve tedavi gördüğünü söyledi.

Ağar, Eymür’ün iddialarının doğru olup olmadığını konuşmaya bile gerek olmadığını belirtirken, “Eğer söyledikleri doğru olsaydı; MİT Müsteşarı olarak emekli olurdu” dedi.