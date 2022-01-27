Medvedev: NATO ile doğrudan çatışma felaket olur

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Rus medyasına konuştu.

Sputnik’te yer alan habere göre, Ukrayna’nın Donbass’ta silah gücüne başvurması durumunda, Rusya ve NATO arasında doğrudan çatışma olasılığına ilişkin soruya, “Bu, en dramatik, gerçekten de felaket bir senaryo olur. Umarım hiçbir zaman olmaz” yanıtını verdi.

‘Bazı deliler bu konuyu değerlendiriyor’

Medvedev, başta ABD olmak üzere NATO ülkelerindeki bazı “delilerin” bu konuyu değerlendirdiğini söyleyen Medvedev, “Ama bunun hiçbir zaman olmamasını umuyorum” diye tekrarladı.

‘Dolar ve sonra avro yasaklanırsa yuan kullanırız’

ABD’nin Rusya’ya, dolarla işlem yapmayı yasaklaması durumunda avroya başvuracaklarını söyleyen Medvedev, “Avro da yasaklanırsa yuan var. Çin’in ekonomisi dikkate alındığında bu, yeni ve çok umut verici bir para birimi. Bundan kim daha fazla kaybedecek bilmiyorum. Dolar veya avro basan sistem mi? Bu durumda, büyük ölçüde Çin ekonomisini destekleyeceğimizi ve Batı ekonomilerini bırakacağımızı çok iyi anlıyorlar. Bundan kim yararlanır artık bir zevk meselesi” ifadesini kullandı.

Rusya’nın uzun süredir daha dengeli bir döviz sepeti ve rezerv sistemine doğru ilerlediğini ve doların payını azalttığını ifade eden Medvedev, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Halihazırda rezervlerimizin yaklaşık yüzde 20-30’u avro, yaklaşık yüzde 20’si yuan, geriye kalanı pound ve yen gibi diğer para birimleri ve elbette altın. Yani söz konusu olan, bu sepet içinde yeniden dağıtım gerçekleştirmek.”

‘Avrupa bağımsız kararlar alamıyor’

Medvedev, “Avrupa ABD’ye bağımlı politika izlemeyi bırakacak mı?” sorusuna, “NATO ile bağları olduğu sürece bırakmayacağını düşünüyorum” yanıtını verdi.

Avrupalıların ara sıra, “Amerikalılar haksız, daha bağımsız olmalıyız” dediğini belirten Medvedev, sözlerini şöyle noktaladı:

“Bunu özellikle de büyük ülkeler söylüyor. Daha küçük ülkeler biraz farklı şeyler havlıyor veya tıpkı vasallar gibi hükümdarlarının ağzına bakıyorlar. Her halükarda, Avrupa ülkelerinin NATO ile bağlantısı devam ettiği sürece bağımsız politika yürütemeyecekler. Bu tıbbi bir olgu. Mesele bunu sevip sevmememiz değil. Ama ekonomik olanlar dahil birçok kararlar okyanusun ötesinde alınıyor.”