Medvedev: Latin Amerika'da Rus üslerini konuşmak gerilimi tırmandırır

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, "Küba ve Venezuela'da Rus askeri üsleri kurulması olasılığını şu aşamada konuşmanın gereksiz olduğunu çünkü bu tartışmaların küresel gerilimi tırmandırdığını" söyledi.

TASS haber ajansının aktardığına göre Medvedev "Şu aşamada bunu konuşmanın doğru olduğunu düşünmüyorum çünkü bir kural olarak bu derhal önemli gerilimlere yol açar, özellikle de ekonomik alanda" dedi.

Başka ülkelerde askeri üsler kurulmasının o ülkelerin egemen kararlarına bağlı olduğunu söyleyen Medvedev, Rusya'nın bu kapsamda Suriye gibi bazı ülkelerle askeri birliklerini bulundurmak konusunda anlaşmaları olduğunu hatırlattı.

Ancak Latin Amerika konusundaki iddiaların gündeme gelmesinin küresel gerilimleri tırmandıracağını ifade eden Medvedev "Küba ve Venezuela ile yakın ilişkilerimizi koruyoruz, onlar bağımsız bir dış politika izleyen ortaklarımız. Onlar tamamen egemen ülkeler. Oraya herhangi bir şey konuşlandıramayız. Basit bir nedenle: Bu onların jeopolitik duruşu ve ulusal çıkarlarıyla aynı çizgide olmalı" dedi.

Medvedev Küba ve Venezuela'nın ablukayı kırmak ve ABD ile belli bir düzeye kadar normal ilişkiler kurmak istediğini söyledi. Rus siyasetçi Sovyet döneminde bir dizi ülkeyi kapsayan ve ortak ideolojiye dayanan ortak bir savunma sistemi kapsamındaki uygulamanın şimdi yapılmasının mümkün olmadığını ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov dün Duma'da yaptığı konuşmada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Küba, Venezuela ve Nikaragua devlet başkanlarıyla yaptığı telefon görüşmelerinde askeri ve askeri-teknik işbirliğinin güçlendirilmesi dahil bir dizi alanda ortaklıkları geliştirme konusunda anlaştığını söylemişti.

Lavrov bu üç ülkeyle askeri işbirliğinin artırılması için çok yakın gelecekte karşılıklı komitelerin düzenli toplantılar yapmasını planladıklarını belirtmişti.