Medrese öğrencisinin şüpheli ölümü Meclis’e taşındı: 'Menzil tarikatı ile ilişkisi nedir?'

Yeşil Sol Parti Urfa milletvekilleri Dilan Kunt Ayan, Ömer Öcalan ve Ferit Şenyaşar, Urfa'da Semerkand isimli vakfın denetimindeki medreseye zorla gönderildiği, birkaç kez kaçma girişiminde bulunduğu belirtilen ve medresenin yanındaki bir ahırda cansız bedeni bulunan 12 yaşındaki Abdülbaki Dakak’ın şüpheli ölümünü Meclis gündemine taşıdı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanıtlaması talebiyle verilen önergede, yürütülen soruşturmayla ilgili herhangi kimsenin gözaltına alınıp alınmadığı soruldu.

Bakanlara "Menzil tarikatının bu medrese ile olan ilişkisi nedir? Medrese tarikat tarafından yönetilen bir medrese midir? Tarikatın yöneticileri, liderleri hakkında bu konuya dair bir soruşturma başlatılmış mıdır? Başlatılmamışsa bu konuya dair adım atılıp başlatılacak mıdır?" diye soruldu.