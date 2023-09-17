Medistanbul Hastanesi'nde mücadele devam ediyor: İşçilerin maaşları ödenmedi

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde faaliyet gösteren Medistanbul Hastanesi'nde, temmuz ayı maaşları 25 gündür ödenmeyen emekçiler, Patronların Ensesindeyiz ile birlikte mücadele kararı almış ve bunun sonucunda işçilerin tamamının maaşı ödenmişti.

Medistanbul Hastanesi tarafından ağustos maaşları da zamanında ödenmeyince buna karşı çıkan işçiler, işten çıkarılmaya başlanmış ve derhal ödenmesi gereken tazminatları da ödenmemişti.

Önceki maaşlarını mücadele sonucu kazanan işçiler, eylül ayında yine benzer bir durumla karşı karşıya kaldı. On günü aşkın süredir işçilerin maaşları ödenmedi.

'Mücadeleye devam edeceğiz'

Söz konusu durum üzerine PE Medistanbul İşyeri Komitesi hem çalışan hem de işten çıkan işçilerle bir toplantı gerçekleştirdi ve toplantı sonunda taleplerini açıkladı.

Talepler ise şöyle:

Maaşlar her ayın 5’in de düzenli olarak ödensin.

İşten çıkan arkadaşlarımızın tazminatları ve içeride kalan alacakları derhal ödensin.

Hastanenin tüm bölümlerinde süren mobbing son bulsun.

Patronların Ensesindeyiz Medistanbul İşyeri Komitesi, taleplerinin en kısa sürede karşılanmasını aksi halde eylemlilik ile karşılık vereceklerini belirtti.