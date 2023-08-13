Medistanbul Hastanesi'nde işçi kıyımı

İstanbul Sultangazi ilçesinde faaliyet gösteren Medistanbul Hastanesi'nde, geçtiğimiz ay maaşları 25 gündür ödenmeyen emekçiler Patronların Ensesindeyiz ile birlikte mücadele kararı almış ve bunun sonucunda işçilerin tamamının maaşı ödenmişti.

Medistanbul Hastanesi tarafından Ağustos maaşları da zamanında ödenmeyince buna karşı çıkan işçiler işten çıkarılmaya başlandı.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na konuşan işçiler, “Geçen ay hakkımızı aradığımız için patron ve müdürleri bir süredir bizi sıkıştırıyordu, baskı daha da arttı. Hatta aramızdan birçok arkadaşımız mobbing dolayısıyla alacaklarını bırakıp istifa etti. Ağustos maaşları da ödenmeyince biz yine sesimizi çıkardık, bu sefer de arkadaşlarımızı haksız yere işten çıkarmaya başladılar” dedi.

'Aramıza katılanlara 'hain' dediler'

Patronların Ensesindeyiz’e konuşan diğer Medistanbul emekçisi ise şunları aktardı; “Biz aramızda birlik olunca her şeye müdahale etmeye başladılar, kendi aramızda kurduğumuz whatsapp grubunu bile kapatmamızı söylediler. Hatta gruba katılanlara hain bile dediler.”

PE Medistanbul İşyeri Komitesi: Bu işin peşini bırakmayacağız

Medistanbul İşyeri Komitesi ise patronun bu keyfi ve hukuksuz uygulamasına karşı mücadelelerini sürdüreceklerini ve işten çıkan arkadaşlarının hakkını sonuna kadar savunacaklarını belirtti.