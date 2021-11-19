Meclis'ten manzaralar: 'Çok güzelim', 'Ağzınızı eğmediniz mi?', 'ben hayatta dil çıkarmam...'

Meclis'te dünkü Genel Kurul'da ilginç tartışmalar yaşandı.

HDP'li vekil Dersim Dağ'ın Kürtçe'ye yasaklar üzerine yaptığı konuşmasına AKP'den Cahit Özkan yanıt verirken, Özkan'ın yanıtı tansiyonun yükselmesine neden oldu.

Özkan'a yanıt veren HDP'li Meral Danış Beştaş, Roboski Katliamı'nı hatırlattı, hükümetin hesap vermediğini dile getirdi.

Beştaş, bu konuşması sonrası AKP'li vekil Oya Eronat'a dil çıkardığı gerekçesiyle tepki gösterirken, Meclis'te yaşananlar tutanağa şöyle geçti:

OYA ERONAT (Diyarbakır) – Hadi oradan! Hadi oradan!

MAHMUT TOĞRUL (Gaziantep) – O rolünü iyi oynuyorsun, o rolünü iyi oynuyorsun.

OYA ERONAT (Diyarbakır) – Hadi oradan! Hadi oradan! (HDP sıralarından gürültüler)

CAHİT ÖZKAN (Denizli) – Grup Başkan Vekiliniz konuşuyor ya.

ALİ KENANOĞLU (İstanbul) – Sen de arkadaşını sustur.

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Siirt) – Onlar çıkıp...

BAŞKAN – Sayın Beştaş, buyurunuz.

MURAT ÇEPNİ (İzmir) – Sen ancak oradan bağır.

TULAY HATIMOĞULLARI ORUÇ (Adana) – Ya, kes kesini ya!

BAHAR AYVAZOĞLU (Trabzon) – PKK’nın öldürdüğü Kürtleri nereye koyacaksınız? Kürtlerin haklarını savunmak için mi PKK Kürtleri öldürdü, buna cevap verebilir misiniz? (AK PARTİ ve HDP sıraları arasında karşılıklı laf atmalar)

OYA ERONAT (Diyarbakır) – Biz neyiz burada, biz neyiz?

TULAY HATIMOĞULLARI ORUÇ (Adana) – Ya, kes sesini ya.

MURAT ÇEPNİ (İzmir) – TÜGVA’cılar sizi!

BAŞKAN – Sayın Beştaş, siz buyurun efendim.

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Siirt) – Çok güzelsiniz, ağzınızı eğiyorsunuz, ona bakıyorum, bir milletvekiline çok yakışıyor.

CAHİT ÖZKAN (Denizli) – Ne demek o?

OYA ERONAT (Diyarbakır) – Çok güzelim, evet, çok güzelim.

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Siirt) – Dil çıkarmak ve ağız eğmek çok yakışıyor gerçekten.

CAHİT ÖZKAN (Denizli) – Ne demek?

OYA ERONAT (Diyarbakır) – Ben dil çıkarmam, hayatta dil çıkarmamışım.

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Siirt) – Bakın, bakın, ne yapıyor?

BAŞKAN – Sayın Beştaş…

OYA ERONAT (Diyarbakır) – Ben o kadar saygısız bir insan mıyım, sizin gibi.

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Siirt) – Ağzınızı eğmediniz mi? Ağzınızı eğmediniz mi?

OYA ERONAT (Diyarbakır) – Ağzımı eğmedim, bak.

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Siirt) – Daha önce dilinizi çıkarmıştınız.

OYA ERONAT (Diyarbakır) – Ben dil çıkarmam, yalan söylüyorsunuz, yalan söylüyorsunuz.

MAHMUT TOĞRUL (Gaziantep) – Çok yakışıyor, çok.