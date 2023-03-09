Meclis'ten geçti: Deprem için ek vergi geliyor

Borçların yapılandırılması teklifine, "Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yıkıma yol açan depremlerin etkilerinin giderilmesine yönelik" olduğu öne sürülen maddeler eklendi. Buna göre kurumlara tek seferlik deprem vergisi geliyor.

Öte yandan düzenlemeye göre patronların, depremden etkilenen işçilerine "yardım" için sağladıkları menfaatler üzerinden vergi ve prim kesintisi yapılmayacak.

Depremde kullanılamaz duruma gelen taşıtlara ilişkin vergi ve katkı payları ile varsa bu alacaklara ilişkin feri alacakları terkin edilecek.

Teklife eklenen maddelere göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerin oluşturduğu etkiler dikkate alınarak Vergi Usul Kanunu kapsamında yapılacak başvuruların ve ödenecek taksitlerin süreleri birer ay uzatılacak. Mücbir sebep hali ilan edilen illerdeki dairelere borçlu olanlar, mücbir sebebin sona erdiği tarihi izleyen ayın sonuna kadar başvuracak ve ödemelerini bu süreyi takip eden aydan başlamak üzere belirtilen süre ve şekilde yapacak.